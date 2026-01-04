中山6R・新馬戦（芝2000メートル）7番人気トップオブザライン（牡＝友道、父ドレフォン）が好位から押し切った。好スタートからインの3番手を確保。道中は促しながらの追走だったが、しぶとく脚を伸ばし続ける。残り50メートル付近で逃げたトライアンドエラーを捉え、1着でゴールを駆け抜けた。鞍上の三浦は「まだ幼さがあるし、身体も緩い。これで勝ってくれるあたり先が楽しみ。これから良くなる要素を凄く残している」と潜