今村聖奈騎手（２２）＝栗東・寺島＝が２６年中央競馬開催初日となった４日、京都６Ｒ（芝２０００メートル）で７頭立てで最低の７番人気だったジュウリョクピエロ（牝３歳、栗東・寺島）を見事に勝利へと導き、今年のＪＲＡ初勝利、同通算１０５勝目をマークした。スタートを五分に出ると、インの好位４番手を追走する形に。行きたがる面を見せながらも、鞍上がうまく制御し、徐々に加速しながら直線へ。加速までに時間は要し