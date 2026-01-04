この記事をまとめると ■1月4日は国連承認の「世界点字デー」であり点字の大切さを考える日だ ■日本発祥の点字ブロックは世界各国で交通安全の大きな役割を果たしている ■ドライバー目線でも安全運転をするのための重要な情報になっている 点字ブロックは歩行者だけのものではない 1月4日は「世界点字デー（ワールド・ブライユ・デー）」である。フランスで点字を完成させたルイ・ブライユ氏の誕生日に由来し、国連で承