広島の小園海斗内野手が４日、広島市内のトレーニング施設で自主トレを公開した。キャッチボールや打撃練習を行い、現状のコンディションについては「良い感じ」とコメント。３月に開催される第６回ＷＢＣの侍ジャパンメンバーの有力候補に挙がっている昨年のセ・リーグ首位打者は「ほんとに何の連絡も来てないんで。選ばれてるか選ばれてないか、どっちかちょっと教えてほしいんですけど」と苦笑いを浮かべつつ、「出たいなっ