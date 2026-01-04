最近欧州社会を緊張させた航空機テロ未遂など一連の事件・事故の裏にロシアの情報機関が介入していた事実が明らかになった。12月15日に英秘密情報局（MI6）のメトレウェリ長官の就任演説を通じてだ。彼はロシアが欧州社会を揺さぶるためにテロや世論操作など限度を超えた情報戦を展開しているとして批判した。「混乱の輸出」とも規定した。2024年10月に英国内情報局（MI5）のマッカラム長官がロシアの混乱画策情報戦を警告してから