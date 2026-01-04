小川珈琲のエシカルコーヒーが急拡大している。2025年11月19日、取材に応じた小川珈琲の宇田吉範社長／CEOは「フェアトレードに象徴されるエシカルカテゴリのコーヒーは急速に拡大しESG経営を重視するレストラン・ホテル・オフィスからの引き合いが急増した」と語る。これにより業務用事業は著しい成長を遂げ、前期（9月期）は「近年到達した売上高100億円の水準をさらに成長させることができた」という。業務用市場は、イ