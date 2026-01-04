こどもたちにとっては冬休みも残りわずかとなりました。能美市のいしかわ動物園では、今年の干支「午」にちなんだ様々な催しが開かれています。3日から今年の営業が始まった、能美市のいしかわ動物園では、雪化粧した園内を散策する親子連れで4日も午前中からにぎわいを見せました。動物園では新春イベントとして、今年の干支「午」にちなんだ催しが開かれ、企画展では、馬の等身大のパネルや資料などが展示されました。また、ふれ