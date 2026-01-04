「大相撲初場所」（１１日初日、両国国技館）昨年九州場所で初優勝した新大関安青錦（安治川）が４日、都内の荒汐部屋に出稽古し、若隆景、若元春らと８番相撲を取った。九州場所後の冬巡業から戻ると、多くの取材対応、テレビ出演をこなしてきた安青錦。３日に部屋で始動し、相撲を取る稽古は、番付発表以降は初めてという。「なかなか忙しかったので。体がまだ慣れていない。少しずつ調子を上げていきたい」と場所を見据え