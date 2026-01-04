俳優の浜辺美波（25）が4日、自身のXを更新。年始早々に食あたりになったことを報告した。【画像】あの歌舞伎俳優も反応…悔しさがにじみ出る浜辺美波の投稿浜辺は「明けましておめでとうございま食あたり！」と書き出し、「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました！」と報告した。現状について「やっと少しづつ復活！」とし、「年末年始、食あたりしていた皆さん！している皆さま