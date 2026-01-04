お笑い芸人のアキラ100％などが登場する英オーディション番組『ブリテンズ・ゴット・タレント』の最新シリーズ(シーズン18)が、BS10できょう4日から毎週日曜(19:00〜)に放送される。アキラ100％この番組は、ワン・ダイレクションやスーザン・ボイルといった数々のスターを生み出してきた音楽プロデューサー、サイモン・コーウェルが審査員を務めるオーディション『ゴット・タレント』のイギリス版。2025年に撮影されたシーズン18に