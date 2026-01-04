「初夢賞」（４日、三国）年末年始恒例の初夢賞開催中のボートレース三国に４日、ほくりくアイドル部が来場。オーシャンホールでライブを行った。ほくりくアイドル部のファンが目立ったが、スポーツ紙や専門紙、出走表を手にしたボートレースマニアも会場を訪れ、６Ｒ発売中のライブでは空席がほとんどなく、後方では立ち見客も姿も多く見られるなど、多くの観客の前で、オリジナルソングを披露した。ライブ、特典会後にデ