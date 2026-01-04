お笑いコンビ・ウッチャンナンチャンの南原清隆が、都内で行われたテレビ朝日『炎のチャレンジャー』(1月12日18:30〜21:54放送)の囲み取材に、菊池風磨(timelesz)とともに登壇した。南原清隆かくれんぼ企画について、当時を知るスタッフから「昔、オンエアは11分ぐらいだったが、12時間くらい収録をしていた」というエピソードが飛び出すと、南原は「えぇ! 12時間収録して、オンエアは11分!? どうなってるんだ!(笑)」と笑いを誘う