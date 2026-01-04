女優の浜辺美波（25）が4日、X（旧ツイッター）を更新。年始のあいさつを「明けましておめでとうございま食あたり!」と、独特の表現で投稿するとともに「年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していました!」と告白した。浜辺は2026年最初の投稿を4日午前10時38分にポスト。「明けましておめでとうございま食あたり!年始早々、食あたりかましてしまいまして、お水も経口補水液も体が拒否していま