timeleszの菊池風磨が、都内で行われたテレビ朝日『炎のチャレンジャー』(1月12日18:30〜21:54放送)の囲み取材に、南原清隆とともに登壇した。菊池風磨(timelesz)今回、25年ぶりの復活となった『炎のチャレンジャー』。収録で過去の映像を観たという菊池は、「僕ももう間もなく31歳なんですが、過去のかくれんぼの映像に映っていた南原さんが31歳……こんなに若いときがあったんだ」としみじみ。「僕くらいの年齢でも貫禄が全然違