大きな体と口で、存在感のある動物・カバ。おっとりした雰囲気のカバが、食事の時間だけ大変身……!?長崎県西海市にある長崎バイオパークの公式YouTubeチャンネルが投稿した動画が、話題を呼んでいます。※画像はYouTubeチャンネル「長崎バイオパーク公式」（@biopark）より引用まず登場したのは、スタッフの池田さんとカメラマンの春岡さん。巨大なキャベツを動物たちにプレゼントし、その様子を観察します。カピバラは時折ケンカ