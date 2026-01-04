生命保険料控除の申告漏れに気づいて「もう遅い」とあきらめていませんか？ 実は、還付申告には5年の猶予があります。生命保険料控除は自動的に適用されるものではありません。「もう終わったから仕方ない」とあきらめる前に、取り戻せるお金がないか、いま一度確認してみましょう。 本記事では、年末調整で生命保険料控除の申告を忘れてしまった際の対応方法などについて解説します。 年末調整後でも生命保険料控除