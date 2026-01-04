手頃な価格と安定の美味しさで、幅広い世代に好かれる吉野家。そんな吉野家の牛丼がさらに美味しくなるアレンジが、注目を浴びています。※画像はYouTubeチャンネル「サンシャイン池崎の超・空前絶後超絶怒涛のギャラクシーちゃんねる極」（@サンシャイン池崎の超空前絶）より引用動画を投稿したのは、YouTubeチャンネルを運営する芸人のサンシャイン池崎さん。1980年代にモーニングで連載された漫画「大東京ビンボー生活マニュア