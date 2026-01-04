タレントの釈由美子が披露したユニークなおせち料理が話題になっている。４日までに釈は自身のインスタグラムを公開。新年のあいさつと同時に「今年も恒例のゴジラおせち蓋を開けた瞬間から大盛り上がりのお正月です」とつづり、「ゴジラ」と書かれた蓋に、怪獣の足跡をかたどった、かまぼこなどが並んだおせちの写真をアップ。「ゴジラ大好きな息子も大興奮エビラやバラゴン、モスラ、キングギドラなど、付属の説明書