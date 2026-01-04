西武は４日、ポスティングシステムを利用しメジャー挑戦を目指していた高橋光成投手（２８）と今季の契約を結んだと発表した。広池球団本部長は球団を通じ、「メジャー契約の話があったなかで、今季もライオンズでプレーすることを選んでくれて、心強く思います。高橋光成投手は、チームにとって非常に大きな戦力です。本人も強い覚悟を持ってシーズンに臨むと思いますので、キャリアハイの成績を残し、チームの勝利に大きく貢