２０００年のＪリーグ加入から２７年目で初のＪ１に挑む水戸が４日、茨城・城里町のクラブハウスで始動した。Ｊリーグ公表の報道用資料によると、１月４日の始動はＪ１クラブで最速となった。＊＊＊チームは“Ｊ２の番人”と揶揄された歴史を乗り越え、昨季のＪ２で初優勝。今季はクラブ史上初めてＪ１に挑戦する。この日は雪が積もった斜面をバックに、約１時間半のトレーニングを実施。フィジカルトレーニングで汗