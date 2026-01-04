ドイツのチューナー、ヴィリー・ケーニッヒは所有するフェラーリ308に物足りなさを感じ、パワーを倍増させて1980年代のアイコンを生み出した。【画像】一目でフェラーリと分かりながらも明らかに異なる、ケーニッヒ・スペシャルズ（写真12点）天才に挑戦するには、相当な自信が必要である。肖像画「モナ・リザ」のモデルの夫として知られるフランチェスコ・デル・ジョコンドは確かに裕福であったが、レオナルド・ダ・ヴィンチに注