大相撲の新大関・安青錦（安治川）が４日、東京・中央区の荒汐部屋に出稽古し、部屋の小結・若元春と幕内・若隆景を相手に計８番相撲を取った。先月２２日の初場所（１１日初日、東京・両国国技館）の番付発表後は初めて相撲を取る稽古で、これまでは基礎を中心に体を鍛えてきた。計８番で６勝２敗と勝ち越し。若元春には相手得意の左四つの形をつくられても、頭を密着させて寄り切るなど強さを見せた。「胸を合わせたら若元春