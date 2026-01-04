ブルージェイズのベースボール・オペレーション補佐を務め、２４年まで日本ハムでもプレーしていた加藤豪将氏（３１）が４日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、巨人からポスティングシステムでブルージェイズへの移籍が決まった岡本和真内野手（２９）を歓迎した。岡本のブ軍移籍を伝える米大リーグ公式インスタグラムを引用する形で「ＷｅｌｃｏｍｅｔｏＴｏｒｏｎｔｏ！」と、メッセージを添えた。岡本はこ