【新華社ウルムチ1月4日】中国新疆ウイグル自治区アルタイ市は夕方、最も美しい時間を迎える。スキー場の照明がともり、人々が光の中を行き交う。街の明かりが雪山を浮かび上がらせ、ぬくもりを感じさせる。（記者/阿曼）