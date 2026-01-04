昨年12月28日に有馬記念を制した皐月賞馬ミュージアムマイル（牡4＝高柳大、父リオンディーズ）はドバイワールドCデー（3月28日、メイダン）のドバイターフ（芝1800メートル）、ドバイシーマクラシック（芝2410メートル）、ドバイワールドカップ（ダート2000メートル）の予備登録を済ませた。4日、サンデーサラブレッドクラブが発表した。この日、栗東トレセンから近郊のノーザンファームしがらきに放牧へ。次走は未定ながら今