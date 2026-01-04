パティスリーピネードから、旬の国産苺を贅沢に使った“苺づくし”の新作スイーツが登場します。可愛らしいビジュアルだけでなく、黒糖風味のパンナコッタやアールグレイ香るタルトなど、冬ならではのこだわりを詰め込んだ6品が勢ぞろい。苺の甘酸っぱさや果実感を楽しめるラインアップは、自分へのご褒美にも大切な人とのティータイムにもぴったり♡期間限定の特別な味わいで、心ときめくひと