私はアサミ。夫ショウと、小5の息子ヒロとの3人家族です。ずっと賃貸アパート暮らしでしたが、このたび念願の新居を建てました。新しい家は2階建てで、入口が2つあります。1階から入ると、ショウが仕事で使う事務所スペース。外階段を上がった2階の玄関からは、私たちの住居に入れます。しかし義姉からの電話で事態は一変しました。義姉の話によると、義両親はこの家のことを「同居するために建てた二世帯住宅」だと思い込んでいる