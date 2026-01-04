J1アビスパ福岡は4日、FWシャハブ・ザヘディ（30）と明治安田J1百年構想リーグの契約を更新したと発表した。元イラン代表のザヘディは187センチ、78キロの長身ストライカー。ウクライナ1部のゾリャ・ルガンスクが保有権を持っていた2024年、ロシアのウクライナ侵攻に伴う国際サッカー連盟（FIFA）の特例措置で加入。同年にチーム最多の9得点をマークすると、昨年完全移籍した。しかしシーズン序盤から不調が続き、5月に母国イ