宮崎県延岡市消防局によると、4日午前3時26分ごろ、同市本小路（亀井神社付近）でその他の火災が発生し、消防車両が出場中。同3時48分に鎮火した。消防隊が現場確認した結果、その他の火災から建物火災へと種別が変更となった。