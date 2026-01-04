2026年の箱根駅伝（2日往路、3日復路）は、青山学院大が史上初となる2度目の3連覇を達成した。昨年マークした大会記録を3分45秒も上回る驚異の大会新（10時間37分34秒）で圧倒的な強さをみせた。【画像】エース黒田朝日が初の5区山登りで衝撃の区間新青山学院大、大逆転で3年連続往路V【箱根駅伝】5区を走り、衝撃の区間新記録を叩き出したエース黒田朝日（4年）が、金栗四三杯と前回大会から新設されたMVPを文句なしのダブル受