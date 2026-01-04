自衛隊基地建設が進む鹿児島県・種子島沖の馬毛島で、工事作業員の男性が指にけがをしました。 九州地方整備局によりますと、3日午後6時すぎ、馬毛島の滑走路の工事現場で、夜間作業のため、トラックに備えつけた照明器具付きの小型クレーンを吊り上げた際、電気配線が荷台の発電機にひっかかりました。 その際、発電機の位置がずれ、40代の男性作業員が発電機と荷台の囲いの間に指を挟んだということです。男性は右手の小