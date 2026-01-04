2025年の大晦日に北アルプスを登山中に体調不良となり、一時、意識不明となった男性が無事に救助されました。 2025年大晦日の12月31日に槍ヶ岳に向かっていた6人パーティーのうち東京・葛飾区の男性（44）が岐阜県高山市の南岳小屋で体調不良を訴え、その後、意識不明になりました。 警察によりますと、同行者から通報を受けた岐阜県警などがこれまでに数回にわたって救助を試みたものの、悪天候のため断