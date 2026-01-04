1月3日午後、四万十市で住宅3棟を焼く火事がありました。けが人はいないということです。警察によりますと、3日午後4時20分ごろ、四万十市佐田の無職・西岡健さん（71）の住宅から火が出ていると、近くに住む人から消防に通報がありました。火は、西岡さんの木造2階建ての住宅と隣接する離れの2棟を全焼したほか、向かいの住宅の外壁の一部を焼き、およそ5時間後に消し止められました。西岡さんは妻と2人暮らしで、出火当時は外出