１月４日の中山３Ｒ・３歳新馬（ダート１２００メートル＝１５頭立て、１頭競走除外）は、単勝４番人気のエアサロメ（牝、美浦・大竹正博厩舎、父ドレフォン）が、新年最初の新馬戦を制した。勝ち時計は１分１３秒２（稍重）。１４番枠から五分のスタートを決めると、徐々にポジションを上げて２番手を確保。４コーナーを楽な手応えで回ると、直線で逃げ馬をとらえて後続を一気に引き離した。２着に７馬身差をつけての圧勝に