年明けのJRA開催初日を迎えた4日、京都競馬場では1R前にウイナーズサークルで新春恒例の「鏡開き」が行われた。午（うま）年生まれの年男の松山弘平（35）、年女の永島まなみ（23）らが参加。日本騎手クラブ会長の武豊（56）は「午年ということもあるので全力疾走で頑張りたいですね。年が明けると気持ちも新たになりますし、一つでも勝っていい年にしたい。ダービー、凱旋門賞、有馬記念も全部目標です」と力強く抱負を語った