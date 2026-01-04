そう、奥さんは恥ずかしいんです…。夫よ、気づいてくれー！なんでこう「男は自然が一番！」みたいな感じになってしまったのでしょう。男らしいというか、一歩間違えると不潔なのですが…。【まんが】男らしさという呪い(ウーマンエキサイト編集部)