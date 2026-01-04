STARTOENTERTAINMENTのファンクラブサイト「ファミリークラブオンライン」が4日までに更新され、昨年末から年初にかけて配信された「カウンダウンコンサート」での配信不具合を謝罪した。カウコンは旧ジャニーズ事務所時代の1996〜2022年に恒例開催され、3年ぶりの復活。STARTO社としては初開催。Snow Manら総勢73人が出演。2026年の幕開けを祝福した。「2025年12月31日配信の公演『COUNTDOWN CONCERT 2025 2026 STARTO to