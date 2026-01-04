ダラス・マーベリックス vs ヒューストン・ロケッツ日付：2026年1月4日（日）開催地：アメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）最終スコア：ダラス・マーベリックス 110 - 104 ヒューストン・ロケッツ NBAのダラス・マーベリックス対ヒューストン・ロケッツがアメリカン・エアラインズ・センター（Dallas）で行われた。 第1クォーターはヒュースト