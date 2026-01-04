ウォルバーハンプトンは現地１月３日、プレミアリーグ第20節でウェストハム・ユナイテッドとホームで対戦し、３−０の完勝を収めた。ここまで未勝利で最下位に沈むウルブスが、待望の今季初白星を挙げた。この試合で際立つ活躍を見せたのがファン・ヒチャンだ。開始４分、ペナルティエリア内左で敵をかわし、丁寧なクロスでジョン・アリアスの先制弾をお膳立てすると、31分には味方が得たPKを確実に仕留めて追加点をマークした