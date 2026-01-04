外交部報道官は、米国のベネズエラに対する軍事攻撃に関する記者の質問に答えた。【記者】報道によれば、米国はベネズエラに対して軍事攻撃を実施したという。トランプ米大統領は自身のSNS「トゥルース・ソーシャル」に、「米国はベネズエラとその指導者マドゥロ氏に対する大規模攻撃を成功裏に実施した。マドゥロ氏とその妻は身柄を拘束され、国外に移送された」と投稿した。これについて中国のコメントは。【報道官】米国が主権