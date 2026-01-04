◇第102回東京箱根間往復大学駅伝競走(2日往路、3日復路)総合2位に入った國學院大學。1区から前田康弘監督の感情が揺れ動く展開となりました。1区を任された青木瑠郁選手(4年)は、序盤から上位に入り、レースを引っ張ると予想されていたものの、集団でまさかの最後尾に位置。運営管理車でレースを見ていた前田監督は、「瑠郁が一番後ろ離れてるんだけど・・・。何してるの？何してるのマジで」と困惑した様子をみせます。前田監督