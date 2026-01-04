4日放送の日本テレビ系『ウルトラマンDASH』（よる6時30分から放送 ※一部地域をのぞく）に、第102回箱根駅伝で総合優勝し、3連覇を果たした青山学院大学陸上競技部が出演。24時間テレビチャリティーマラソンを完走したSUPER EIGHTの横山裕さんとチームを組み、『駅伝対決』に挑みます。『ウルトラマンDASH』は、“日本を代表する超一流アスリート＝ウルトラマン”が日常空間を舞台に超高難度のミッションに挑戦するスペシャル番組