「古米奮闘」。 住友生命保険が毎年募集する「創作四字熟語」で、2025年を象徴した最優秀作品に選ばれた言葉だ。政府が需給逼迫に対応するため備蓄米を放出したドタバタ劇をふまえ、「孤軍奮闘」をもじったものだという。生産者も、流通も、行政も、消費者までもが「奮闘」を強いられた1年。まさに“令和のコメ騒動”だった。 備蓄米放出へ止まらぬ価格高騰 2024年秋、スーパーの店頭価格は5kg3000円を超えた。坂