流通業界の悩みのタネの1つである「再配達」。実は隣国・韓国ではそもそも「再配達」という概念が希薄だ。その背景には「完全置き配」ともいえるシステムがあった。この利便性は日本でも実現可能なのか。効率化の陰にあるリスクと向き合い、最適解を探る必要がある。（NNNソウル支局西山聡）■「増える荷物」と「深刻な人手不足」…韓国でも近年のネットショッピング市場の拡大に伴い、私たちの生活はかつてない利便性を享受して