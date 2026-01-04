木梨憲武 木梨憲武がこのほど、都内で行われたサムスン電子ジャパン主催の『Samsung Galaxy AI School』に出席した。木梨は、Samsungがグローバルで展開しているプロジェクト「Voices of Galaxy」に参画。Galaxy AIを使ったアート制作、Gemini Liveを使って「友情」をテーマに生成された楽曲制作の裏舞台を語った。更に、“来年の抱負”を漢字一字で「集」と書いた。「もっといろんな人と会いたい。自分の考えてい