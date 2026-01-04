長期休暇が終わり、明日5日はいよいよ仕事や学校がスタートという方も多いと思います。気圧予報では今日4日から明日5日にかけて影響度が「大」の所もあります。東京を見てもこの先一週間の変動は大きい見込み。気圧変化で体調を崩しやすい方は頭痛やめまいなどご注意ください。連休明け5日気圧予報で影響度「大」の日も今日4日(日)は、日本付近は弱い冬型の気圧配置となり、北日本の日本海側を中心に雪が降り、北陸では雪や雨が