正月競馬から単勝で万馬券を出した穴馬にＳＮＳでは衝撃が走っている。４日に行われた京都５Ｒ・３歳新馬（芝１８００メートル＝１８頭立て）で初陣を制したのは、単勝オッズ１７０・６倍で１３番人気のタイキルッジェーロ（牡３歳、栗東・高野友和厩舎、父リオンディーズ）。３連単の配当が１５９万５８２０円の大波乱を演出した。斎藤新とコンビを組んだ同馬は好スタートから積極策でハナ争いへ。序盤で外から迫ってきたオー