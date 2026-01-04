落馬負傷で休養していた田辺裕信騎手（４１）＝美浦・フリーが４日、中山３Ｒ３歳新馬戦（ダート１２００メートル）でニシノラン（牡３歳、美浦・柄崎）に騎乗（１２着）し、実戦復帰した。昨年９月６日の中山６Ｒのパドック周回中、騎乗場が立ち上がった際に落馬し、左かかとの粉砕骨折をしていた。「２週間前から調教に乗って、土日の早乗りも２０年ぶりぐらいに乗って準備はしていた。自分が思った通りというか、違和感がな