大相撲の元横綱、貴乃花光司さんが、自身のインスタグラムを更新。新年のあいさつを投稿しました。【写真を見る】【 貴乃花光司 】 「明けましておめでとうございます」柔和な笑顔で新年の挨拶ファンもほっこり貴乃花さんは、「明けましておめでとうございます本年も宜しくお願い申し上げます。」と今年初めての投稿をしました。投稿された画像では、おしゃれな眼鏡にマフラーを巻き、オールバックにうっすらとあごひげを生