城島茂、横山裕（SUPER EIGHT）、松島聡（timelesz）、森本慎太郎（SixTONES）、藤原丈一郎（なにわ男子）が、4日放送の日本テレビ系『ウルトラマンDASH』（後6：30〜後9：54※一部地域を除く）に出演。アスリートらと対決する。【番組カット】スイーツそっくり企画に挑戦！二宮和也きのう3日まで行われた『第102回箱根駅伝』で3連覇し、9回目の総合優勝を果たした青山学院大学陸上競技部が参戦する。全長約6キロの勾配険しい